Fiorentina, Rugani vicino: i dettagli
Daniele Rugani vicino al trasferimento alla Fiorentina: il punto
La Fiorentina è alla ricerca di un profilo per rinforzare la difesa a disposizione di Paolo Vanoli nella corsa alla salvezza.
Individuato dunque Daniele Rugani, che in questa stagione con la Juventus non ha trovato molto spazio né con Tudor prima, né con Spalletti poi.
Momentaneamente infortunato con una lesione al polpaccio, il classe 1994 ha raccolto appena 8 presenze e un totale di 350 minuti.
Ora, la possibilità di lasciare nuovamente la Juve dopo le parentesi con Rennes, Cagliari e Ajax. Vicina la chiusura della trattativa con la Fiorentina.