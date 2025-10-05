Roma, Gasperini: “Contento per la gente. Scudetto? Non è il nostro obiettivo”

Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Fiorentina. Ecco le parole dell’allenatore della Roma

Al Franchi la Roma vince contro la Fiorentina. Il match tra i giallorossi e i viola è terminato 1 a 2.

Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

L’allenatore della Roma ha commentato così la prestazione dei suoi: “C’era un po’ di stanchezza, abbiamo corso solo un grosso rischio su Gosens. Abbiamo controllato bene, gli episodi sono stati singolari. Nel secondo tempo non abbiamo prodotto tanto ma non abbiamo rischiato. I calci d’angolo sono una nostra qualità, dobbiamo diventare forti anche sui rigori (ride, ndr)”.

Roma, le parole di Gasperini

Gasperini ha parlato poi dei singoli: “Dybala e Pellegrini sono i più tecnici, sono stati abili nel difendere la palla e togliere l’iniziativa alla Fiorentina: se non ci fossero stati, quando hanno messo 3 attaccanti forti avremmo rischiato di subire. Con il palleggio siamo stati bravi a togliere la continuità d’attacco alla Fiorentina“.

L’allenatore giallorosso tiene i piedi per terra: “Scudetto? No, non è la nostra ambizione. Il credito che ci danno non è alto e forse giustamente. Vogliamo crescere e migliorarci”.

Il punto sugli infortunati: “Ferguson aveva un problema alla caviglia da giovedì, Dybala è rientrato venerdì, ha fatto allenamenti blandi ma la tecnica non la perde mai. Ci è stato utile ma nel mio pensiero non è una punta, deve giocare con un attaccante davanti”.

Infine, ha concluso: “Siamo felici di essere primi alla sosta. Sono contento per la gente, la squadra, i tifosi. È un premio per le prestazioni, qualcuno non ci ha ancora dato credito per la nostra posizione in classifica. Questi ragazzi hanno applicazione ed entusiasmo, è un grande premio e sono felice per loro. Sappiamo bene cosa dobbiamo migliorare però complimenti ai ragazzi”.