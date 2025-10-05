Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali

Le scelte di Stefano Pioli e di Gian Piero Gasperini per la gara tra la Fiorentina e la Roma in programma alle 15:00

Sono Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma le gare in programma domenica 5 ottobre all 15:00. I viola cercano la prima vittoria in campionato.

Gli uomini di Stefano Pioli, infatti, nelle prime 5 hanno rimediato 3 pareggi, contro Cagliari, Torino e Pisa, e 2 sconfitte, contro Napoli e Como.

I giallorossi, invece, in 5 giornate hanno raccolto 12 punti e sono al primo posto insieme a Milan e Napoli. Gli uomini di Gasperini hanno vinto senza subire gol contro Bologna, Pisa, Lazio e Verona. L’unica sconfitta è arrivata contro il Torino all’Olimpico.

Qualche cambio nelle ufficiali di Fiorentina-Roma da parte di Pioli e di Gasperini dopo gli impegni europei di giovedì scorso.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, N’dicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere Fiorentina-Roma in streaming e TV

Fiorentina-Roma, valida per la 6ª giornata di Serie A, si disputerà allo Stadio Artemio Franchi a partire dalle ore 15:00.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.