Fiorentina, il funerale di Rocco Commisso si svolgerà a New York. In seguito, una messa commemorativa a Firenze

Mediacom Communications ha annunciato le disposizioni per le visite e le esequie del fondatore Rocco Commisso

Mediacom Communications ha reso note le disposizioni per le visite e le esequie del fondatore Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è morto oggi, 17 gennaio 2026, all’età di 76 anni. Le due visite, la messa funebre e la sepoltura si svolgeranno a New York, tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio.

Mediacom Communications ha comunicato che si svolgerà anche una messa di commemorazione a Firenze. La data sarà definita in seguito.

La morte di Rocco Commisso ha sconvolto il mondo del calcio, che si è stretto attorno alla famiglia del presidente e alla Fiorentina. Il club viola ha commemorato il patron con corone di fiori e striscioni.

Durante la giornata tanti club hanno postato messaggi solidali e diversi presidenti, tra cui Giuseppe Marotta dell’Inter e Aurelio De Laurentiis del Napoli, hanno ricordato Commisso alla vigilia delle partite odierne. La Fiorentina scenderà regolarmente in campo domani, 18 gennaio, contro il Bologna. Il club viola, che giocherà col lutto al braccio, ha spiegato che disputerà la partita perché è ciò che avrebbe voluto il presidente.