Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Eddy Kouadio

La Fiorentina ufficializza il rinnovo fino al 2030 del difensore classe 2006 Eddy Kouadio: il comunicato del club.

La Fiorentina annuncia sui propri canali social, di aver rinnovato il contratto del difensore centrale classe 2006 Eddy Kouadio fino al 2030, con opzione per il 2031.

All’interno del club viola dal 2021, il giovane difensore ha completato tutta la trafila delle giovanili, fino ad arrivare alla Primavera, e ad ottenere la promozione in prima squadra all’inizio di questa stagione.

Lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della conquista del quarto posto in Primavera 1 con la maglia viola, sotto la guida di Daniele Galloppa, con 35 presenze complessive, due gol e un assist.

Quest’anno invece, ha esordito nel massimo campionato lo scorso 31 agosto nel match contro il Torino.

Di seguito la nota ufficiale della Fiorentina: “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A”.