Fiorentina, Nedeljkovic aveva firmato: il retroscena

Gianluca Di Marzio 2 Febbraio 2026
Fiorentina, il retroscena su Nedelijkovic
Kosta Nedelijkovic (IMAGO)

Kosta Nedeljkovic, terzino destro del Lipsia, aveva firmato per la Fiorentina: il retroscena sul dietrofront del Lipsia

La Fiorentina è stata a un passo da Kosta Nedelijkovic, terzino destro classe 2005 del Lipisia.

Il giocatore aveva infatti firmato il contratto proprio a pochi minuti dalle 20:00, orario limite per poter depositare tutti i documenti.

A far saltare tutto è stato proprio il Lipsia, che ha dimostrato di non voler portare realmente a termine l’operazione.

I viola concludono dunque con l’arrivo di Daniele Rugani il calciomercato di gennaio, che ha visto anche gli arrivi di FabbianBrescianiniSolomonHarrison.