Fiorentina, Nedeljkovic aveva firmato: il retroscena
Kosta Nedeljkovic, terzino destro del Lipsia, aveva firmato per la Fiorentina: il retroscena sul dietrofront del Lipsia
La Fiorentina è stata a un passo da Kosta Nedelijkovic, terzino destro classe 2005 del Lipisia.
Il giocatore aveva infatti firmato il contratto proprio a pochi minuti dalle 20:00, orario limite per poter depositare tutti i documenti.
A far saltare tutto è stato proprio il Lipsia, che ha dimostrato di non voler portare realmente a termine l’operazione.
I viola concludono dunque con l’arrivo di Daniele Rugani il calciomercato di gennaio, che ha visto anche gli arrivi di Fabbian, Brescianini, Solomon e Harrison.