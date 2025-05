Fiorentina, la probabile formazione contro il Real Betis

La probabile formazione di Raffaele Palladino per la semifinale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Real Betis

La Fiorentina si appresta ad affrontare una delle partite più importanti della sua stagione.

Giovedì 8 maggio, si terrà infatti la gara di ritorno della semifinale di Conference League contro il Real Betis di Manuel Pellegrini.

I viola proveranno a ribaltare il risultato dell’andata di 2-1, che ha visto vincere gli spagnoli grazie a una meravigliosa rete siglata da Antony e al gol dopo sei minuti realizzato dal Ezzalzouli.

Di seguito le possibili scelte di Raffaele Palladino sugli 11 titolari che potrebbero scendere in campo per la Fiorentina.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Betis

Palladino dovrebbe effettuare diversi cambi rispetto all’undici scelti nell’andata del match. In porta confermato De Gea, così come nella retroguardia Ranieri, Pongracic e Comuzzo. Sugli esterni dovrebbe esserci ancora Gosens, con Dodò che farà di tutto per cercare di partire titolare. A centrocampo ancora Fagioli e Mandragora, con Adli che dovrebbe essere il prescelto per prendere il post dell’infortunato Cataldi. In avanti torna Moise Kean, accompagnato da Gudmundsson.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Kean Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

Dove seguire la gara in tv e streaming

La partita tra Fiorentina e Real Betis, in programma giovedì 8 maggio dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport, ma anche su TV8.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, Now e su TV8.