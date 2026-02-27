Sarà il Rakow l’avversario della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League: tutto sulla squadra polacca

Nuovo turno di Conference League, nuova avversaria polacca per la Fiorentina. Dopo aver affrontato ed eliminato il Jagiellonia, la squadra viola tornerà in Polonia per affrontare il Rakow agli ottavi di finale.

La squadra con sede a Czestochowa, nel sud della Polonia, ha ottenuto l’accesso agli ottavi arrivando seconda nella League Phase da imbattuta (4 vittorie e 2 pareggi) e subendo solo due gol in sei partite.

In campionato invece il Rakow si trova al quinto posto in piena lotta per le posizioni europee e a -3 dal Jagiellonia, primo in classifica, che ha però una partita in meno.

Di seguito tutto ciò che bisogna saper sulla squadra polacca: da un’ex conoscenze della Serie A a “parenti d’arte”.

Ancora la Norvegia a sfidare l’Italia

Il giocatore di punta del Rakow è sicuramente l’attaccante norvegese Jonatan Braut Brunes. Il classe 2000 è il cugino di Haaland e con lui non ha in comune solo il secondo nome ma anche uno spiccato senso del gol. Brunes, infatti, ha segnato 17 gol in 32 partite stagionali, più di uno ogni due partite. Il norvegese sarà sicuramente il pericolo numero uno per la difesa viola con la Norvegia che sarà nuovamente presente nel destino dell’Italia.

Altri giocatori interessanti sono il centrocampista Michael Ameyaw, assistman della squadra (7 tra campionato e Conference League) e il capitano Fran Tudor, classe 1995 e al Rakow da sette stagioni. Il croato è il nipote di Igor Tudor, ex allenatore di Verona, Lazio e Juventus e attualmente sulla panchina del Tottenham. Da gennaio è presente nella rosa polacca anche un’ex conoscenza della Serie A, Pawel Dawidowicz, ex difensore del Verona che fino a questo momento ha disputato una sola partita con la sua nuova squadra. Molto interessante anche il portiere classe 2004 Oliwier Zych, tra i migliori della Polonia e già tra le file della Nazionale maggiore.

L'”Atalanta polacca” e una difesa che subisce poco

Il Rakow è una squadra che si è affacciata al calcio europeo da pochi anni. Il 2021/2022 ha fatto la prima apparizione in Europa, in Conference League e oggi è alla terza partecipazione. Il periodo di massimo splendore è stato senza dubbio il 2023/2024 quando, dopo aver vinto il campionato polacco, ha partecipato ai preliminari di Champions League, non riuscendo però a qualificarsi e retrocedendo in Europa League. Sempre in quella stagione fu avversaria dell’Atalanta nei gironi e l’allenatore di quel periodo identificò la sua squadra come “un’Atalanta polacca”.

Tutt’oggi il Rakow ha mantenuto quell’identità. L’attuale allenatore Lukasz Tomczyk basa il suo gioco sulla difesa a tre, la feroce aggressione alta e l’attacco formato da due trequartisti a supporto dell’unica punta. Squadra sì aggressiva ma anche molto attenta alla fase difensiva come dimostrano i soli due gol subiti nelle sei partite di Conference.