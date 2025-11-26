Arrivano diverse novità sugli infortuni nella rosa della Fiorentina in vista della gara di Conference League contro l’AEK Atene

La Fiorentina continua la preparazione in vista del prossimo impegno di Conference League contro l’AEK Atene in programma per giovedì 27 novembre alle 21.

Dall’infermeria arrivano numerose novità, con lo staff medico viola che ha fatto il punto sulla situazione di alcuni giocatori chiave.

Confermati i segnali incoraggianti per alcuni di questi, ma anche qualche cautela da tenere per il proseguo della stagione.

Da Lamptey a Gosens e Dodô, passando anche per Lorenzo Piccoli: di seguito tutte le ultime su alcuni dei giocatori della Fiorentina alla presa con qualche infortunio.

Fiorentina, il punto sugli infortuni in vista della Conference

Lamptey, reduce da problemi fisici nelle scorse settimane, prosegue nel suo percorso di recupero. I progressi non mancano, ma i tempi restano ancora lunghi e il suo rientro non è imminente. Buone notizie invece per Robin Gosens, che ha iniziato la fase di riatletizzazione. Il laterale tedesco sta rispondendo bene alle sollecitazioni e, salvo imprevisti, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già nei prossimi giorni.

Segnali positivi anche per Dodô, che ha svolto lavoro differenziato. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma il brasiliano avverte ancora dolore sulla vecchia cicatrice dell’infortunio precedente. Lo staff medico resta fiducioso e punta a reintegrarlo in gruppo entro breve. Infine, Lorenzo Piccoli ha riportato una distorsione con contusione alla caviglia. L’episodio aveva inizialmente destato qualche preoccupazione, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni. Il giocatore verrà monitorato giorno per giorno, con buone possibilità di recupero in tempi contenuti.