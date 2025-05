Fiorentina, proteste di Palladino dopo il gol della Roma: cosa è successo

Varie proteste dalla panchina della Fiorentina per il vantaggio della Roma arrivato allo scadere del primo tempo con Dovbyk

Si sblocca allo scadere del recupero del primo tempo il big match per la lotta europea tra la Roma e la Fiorentina.

A segnare il vantaggio per i giallorossi è stato Artem Dovbyk con un colpo di testa dagli sviluppi di calcio d’angolo.

Al momento del gol la panchina viola si è alzata in piedi con Palladino che è andato a protestare con il quarto uomo con un cronometro in mano.

Secondo l’allenatore della Fiorentina, infatti, il calcio d’angolo è stato battuto dagli uomini di Claudio Ranieri a tempo ormai scaduto.

La lotta per la Champions League

Sono molto pesanti i punti in palio tra la Roma e la Fiorentina per l’Europa della prossima stagione. I giallorossi, infatti, in caso di vittoria potrebbero agganciare la Lazio al quarto posto, aspettando il risultato del big match tra la Juventus e il Bologna.

I viola, invece, portando a casa i tre punti scavalcherebbero proprio gli uomini di Ranieri in classifica e si porterebbero a -1 dai biancocelesti.