La probabile formazione di Raffaele Palladino per la sfida tra la sua Fiorentina e il Venezia

A pochi giorni dall’eliminazione in Conference League contro il Betis, a un solo passo da quella che sarebbe potuta la terza finale europea consecutiva, la Fiorentina torna in campo.

E lo fa nella serata di lunedì 12 maggio allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, contro i lagunari, a partire dalle 18:30.

Da una parte i viola per continuare a inseguire la zona Europa, dall’altra la necessità degli arancioneroverdi di trovare i tre punti per movimentare ulteriormente la zona salvezza e smuovere la classifica a poche giornate dal termine.

Una sfida difficile e impronosticabile, dunque, sia per la squadra di Raffaele Palladino che per quella di Eusebio Di Francesco. Di seguito la probabile formazione scelta dall’allenatore viola.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Venezia

La Fiorentina di Raffaele Palladino dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2 con De Gea a difendere i pali e davanti a lui Pongracic e Pablo Marì a fiancheggiare Ranieri. Sulle fasce da una parte Dodo e dall’altra Gosens, reduce dalla doppietta europea.

A centrocampo, invece, Mandragora in regia, poi Ndour e Fagioli come mezze ali. In attacco, infine, la coppia Gudmundsson-Beltran per avere un centrocampo di spinta e andare alla ricerca del gol.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Ranieri, Pablo Marì; Dodo, Ndour, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita

La partita Venezia-Fiorentina, in programma lunedì 12 maggio alle ore 18.30 allo stadio “Penzo” di Venezia, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky