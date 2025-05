Fiorentina, la probabile formazione contro l’Udinese

La probabile formazione della Fiorentina per la partita contro l’Udinese, in programma domenica 25 maggio alle 20:45.

Ultima chiamata europea per la Fiorentina di Raffaele Palladino, attesa domenica sera al Bluenergy Stadium per sfidare l’Udinese nell’ultima gara della stagione di Serie A.

I viola, reduci da un campionato altalenante, hanno ancora una chance per centrare l’Europa, ma serviranno nervi saldi e, soprattutto, una vittoria.

Non basterà però solo il risultato sul campo friulano: gli occhi saranno puntati anche sull’Olimpico, dove la Lazio ospita il Lecce.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina per la partita.

La probabile formazione della Fiorentina

Raffaele Palladino dovrebbe affidarsi a un 3-5-2 per l’ultima e decisiva gara di campionato. In porta ci sarebbe De Gea, protetto da una difesa a tre con Pongracic – favorito su Comuzzo – affiancato da Marì e Ranieri.

Sugli esterni spazio a Dodò e Gosens, mentre in mezzo al campo Richardson sarebbe in vantaggio su Cataldi per affiancare Fagioli e Mandragora. In attacco, Gudmundsson – recuperato – potrebbe partire dal primo minuto accanto a Kean. Resterebbero invece fuori dai convocati sia Zaniolo che Folorunsho.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Richardson, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino