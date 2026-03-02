Moise Kean (IMAGO)

La probabile formazione della squadra di Paolo Vanoli in vista del match contro l’Udinese, gara valevole per la 27ª giornata

Dopo il passaggio agli ottavi di Conference League, la Fiorentina di Vanoli cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A.

Sono 7 i punti portati a casa nelle ultime 5 partite grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Una vittoria in casa dei bianconeri porterebbe la Fiorentina a +3 dalla zona retrocessione.

Di seguito ecco le possibili scelte di Vanoli in vista del match.

Udinese-Fiorentina, la probabile formazione di Vanoli

Possibile 4-1-4-1 per la Fiorentina. In porta confermato De Gea mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pongracice Ranieri con Parisi e Fortini, ancora in ballottaggio con Comuzzo, sugli esterni. Ad occupare il ruolo davanti alla difesa sarà Fagioli e nella linea a 4 dietro alla prima punta dovremmo trovare Harrison, Mandragora, Brescianini e Gudmundsson. In attacco come unica punta Vanoli dovrebbe confermare Moise Kean, reduce da 3 gol nelle ultime 5 in campionato.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli (IMAGO)

Dove vedere il match in TV e in streaming

Il match di Serie A tra Udinese e Fiorentina è in programma lunedì 2 marzo alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

La gara sarà visibile in TV su Sky e in diretta streaming su Dazn.