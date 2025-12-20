Fiorentina, la probabile formazione contro l’Udinese
La probabile formazione della Fiorentina per la partita contro l’Udinese.
La situazione non migliora in casa Fiorentina: la squadra di Paolo Vanoli ha chiuso con una sconfitta a Losanna la sua League Phase di Conference League, perdendo 1-0 in Svizzera.
Anche in campionato i 3 punti non arrivano: l’ultimo match, giocato contro il Verona, ha visto la squadra di Paolo Zanetti riuscire a ribaltare il risultato con la doppietta di Gift Orban.
Ora, i viola sono chiamati a vincere quasi obbligatoriamente, per smuovere una classifica che vede la Fiorentina a -8 dalla zona salvezza. Domenica alle 18:00 arriva l’Udinese, per cercare la prima vittoria in campionato.
Di seguito le possibili scelte di Vanoli per la partita.
La probabile formazione della Fiorentina
Torna De Gea in porta dopo la Conference League, mentre in difesa c’è il ballottaggio PabloMarì-Comuzzo, con il primo favorito. Parisi in vantaggio su Fortini sulla sinsitra, mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci il terzetto Sohm-Mandragora-Fagioli. In avanti Moise Kean non si tocca, con Gudmundsson al suo fianco.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming
Fiorentina-Udinese, match valido per la sedicesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 dicembre all’Artemio Franchi di Firenze. La partita potrà essere seguita in tv su Sky Sport e in streaming su DAZN e Sky Go.