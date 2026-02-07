Fiorentina, la probabile formazione contro il Torino

Moise Kean

Le possibili scelte di Paolo Vanoli per la sfida tra Fiorentina e Torino, valida per la 24ª giornata di Serie A

La classifica continua a preoccupare, il tempo a disposizione è sempre meno e il margine di errore si riduce sempre di più. La Fiorentina non può permettersi più tanti errori se vuole evitare la retrocessione.

La viola si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 17 punti, uno in meno del Lecce 17°, e ha bisogno di un successo nello scontro diretto contro il Torino per provare a rialzarsi.

I toscani avevano iniziato bene il 2026, con due vittorie e due pareggi, ma hanno perso le ultime tre sfide tra campionato e Coppa Italia perdendo quanto di buono fatto nella prima parte di gennaio.

Per questo motivo, contro il Torino – nelle vesti di grande ex – Vanoli dovrà trovare l’assetto giusto per ritrovare i tre punti che mancano dalla sfida contro il Bologna.

La probabile formazione della Fiorentina

Vanoli cambia ancora rispetto alla squadra che ha perso la scorsa settimana contro il Napoli: nel 4-1-4-1 c’è ovviamente De Gea tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta dal duo Comuzzo–Pongracic in mezzo e da Dodò e Gosens come terzini. Non ci sarà il nuovo arrivato Rugani, ancora ai box. Fagioli ricoprirà il ruolo di regista, con Brescianini e Mandragora nei panni di mezzali più offensive. Sulle fasce ci saranno Parisi e Gudmundsson, a supporto di Kean – il quale torna dal primo minuto dopo quasi un mese.

FIORENTINA (4-1-4-1) : De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Torino, in programma alle ore 20.45 allo Stadio Franchi e valida per la 24ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda il primo, nello specifico, i canali dedicati saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.