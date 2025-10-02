Le possibili scelte di Pioli per la sfida europea

La Fiorentina è pronta a fare il suo esordio in Conference League. La squadra viola, che lo scorso 28 agosto ha conquistato la qualificazione dopo aver superato il Polissya al Playoff, affronterà il Sigma Olomouc, società calcistica ceca con sede nella città di Olomouc.

La gara si giocherà allo stadio Franchi a partire dalle 21. La formazione di Stefano Pioli, come noto, è reduce dal pareggio 0-0 in Serie A contro il Pisa.

La formazione ospite, così come quella italiana, nell’ultimo turno di 1. liga, la massima serie del campionato ceco di calcio, ha pareggiato 0-0 contro il Bohemians.

Di seguito le possibili scelte di Pioli.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Sigma Olomuc

Nessun turnover per Stefano Pioli. La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2. Davanti a de Gea ci saranno Comuzzo, Pablo Marì e Viti (al posto di Ranieri). In mezzo al campo ci sono Madragora e Fagioli con Dodo sulla corsia di destra e Gosens su quella mancina. In attacco, a supporto alla coppia Dzeko-Piccoli (Kean squalificato), ci sarà Fazzini.

FIORENTINA (3-4-1-2): de Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Dzeko, Piccoli. Allenatore Pioli.

Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomuc in diretta tv e streaming

La gara tra Fiorentina e Sigma Olomuc, in programma giovedì 2 ottobre alle ore 21, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su Sky Go e NOW.