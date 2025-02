Fiorentina, la probabile formazione per la trasferta con il Verona

La probabile formazione della Fiorentina per la trasferta contro il Verona, gara valida per la 26esima giornata di Serie A

Il campionato della Fiorentina proseguirà con la trasferta del Bentegodi contro il Verona.

Dopo aver conosciuto il prossimo avversario europeo in Conference League (il Panathinaikos), gli uomini di Raffaele Palladino dovranno far fronte a una nuova sfida di Serie A, con l’obiettivo di tentare di restare agganciati alle zone più alte della classifica.

Ecco i possibili 11 della Fiorentina in campo con il Verona.

Per la sfida contro il Verona, Palladino dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. De Gea resta il confermato tra i pali, protetto per le vie centrali dalla coppia Comuzzo-Ranieri. Anche se resta aperto il ballottaggio del primo con l’ex Lecce Pongracic. Giocheranno invece leggermente più larghi Dodò e Parisi, alla luce soprattutto della squalifica di Gosens.

Sulla mediana possibile spazio a Mandragora e Fagioli, con quest’ultimo che potrebbe anche cedere il posto dal 1′ a Cataldi. Alle spalle dell’unica punta Kean, ritornato in squadra dopo la squalifica del turno precedente, il tridente composto da Zaniolo, Beltran e Folorunsho.

La probabile formazione della Fiorentina per il Verona

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo/Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorunsho; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.