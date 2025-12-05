La probabile formazione schierata da Vanoli per la sfida della 14esima giornata di campionato tra il Sassuolo e la sua Fiorentina.

Ad aprire la 14esima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra il Sassuolo e la Fiorentina. L’appuntamento è fissato alle ore 15 di sabato 6 dicembre.

I padroni di casa arrivano dopo la sconfitta in trasferta contro il Como di Fabregas.

Anche gli ospiti si presentano dopo una sconfitta. I tre punti però sarebbero importanti per la classifica per cercare di uscire dagli ultimi posti. I viola devono anche risparmiare delle energie in vista della sfida di Conference contro la Dinamo Kiev, in programma giovedì 11 dicembre.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Vanoli per la sfida.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Sassuolo

Vanoli schiererà un 4-3-1-2 per la sfida tra il Sassuolo e la sua Fiorentina. In porta l’allenatore viola si affida ancora a De Gea. Vista la squalifica di Pongracic la coppia centrale di difesa sarà formata da Pablo Marì e Ranieri con Dodò e Parisi esterni. Centrocampo a tre con Sohm, Fagioli e Mandragora. In attacco a supporto di Kean e Piccoli ci sarà Gudmundsson.

FIORENTINA (4-3-1-2); de Gea; Dodò, Pablo Marì, Ranieri, Parisi; Sohm, Fagioli, Mandragora; Gudmundsson; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Sassuolo e Fiorentina, in programma sabato 6 dicembre alle 15, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire anche il match in streaming attraverso l’app di DAZN.