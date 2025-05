Le possibili scelte di Raffaele Palladino in vista della semifinale di andata di Conference League contro il Real Betis

La Fiorentina è pronta a scrivere un’altra pagina della sua sua storia: stasera (giovedì 1 maggio) a partire dalle 21:00, la squadra viola affronterà il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League.

La squadra spagnola, dunque, ospiterà Moise Kean e compagni allo stadio Benito Villamarin. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00.

Palladino dovrà fare a meno di Dodo: al suo posto ci sarà Parisi. Comuzzo prenderà, invece, il posto di Pablo Mari.

Da sottolineare come sia Pablo Mari che Ndour siano partiti con la squadra anche se non sono inseriti in lista Uefa. Una decisione presa anche per l’importanza della partita. Anche loro vogliono essere con il resto della squadra

Fiorentina, le scelte di Palladino

La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2. Davanti all’esperto De Gea ci dovrebbero essere Pongracic, Comuzzo e Ranieri. A centrocampo, spazio a Mandragora, Cataldi e Fagioli, con Parisi che si posiziona sulla corsia di destra. Mentre Gosens si va a schierare su quella mancina.

In attacco, Palladino si affida alla coppia composta da Kean e Gudmundsson. “Ho parlato con Moise, il ragazzo è sereno” ha detto Palladino alla vigilia dell’incontro. “Lui è rientrato ieri, è pronto per giocare. Avremo tante partite in questo periodo, quindi dovrò scegliere se farlo partire o meno dall’inizio”.

Real Betis-Fiorentina, dove vedere la partita

La gara tra il Real Betis e la Fiorentina, in programma giovedì 1 maggio a partire dalle 21, sarà visibile in televisione su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Ma non solo: in streaming, infatti, il match valevole per la semifinale di andata di Conference League verrà trasmesso su Tv8.it, Now Tv e Sky GO.