Fiorentina, la probabile formazione contro il Rapid Vienna

La probabile formazione della Fiorentina contro il Rapid Vienna nella seconda giornata di League Phase di Conference League

In piena crisi di risultati e reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, la Fiorentina si prepara per la seconda giornata di League Phase di Conference League.

I viola non hanno ancora mai vinto in campionato in questa stagione, ma almeno in Europa hanno cominciato con il piede giusto.

Dopo i due successi nei preliminari, contro il Polissya, la squadra di Pioli ha battuto i cechi del Sigma Olomuc al Franchi nella prima giornata di League Phase.

La trasferta a Vienna presenterà probabilmente difficoltà maggiori, ma una vittoria sarebbe fondamentale per i viola, sia a livello di classifica sia per il morale.

La probabile formazione della Fiorentina

Pioli va verso la conferma del 3-5-2, ma cercherà di dare spazio anche a chi ha giocato meno. Kean e Fazzini, titolari a San Siro, potrebbero partire dalla panchina: al loro posto Dzeko e Piccoli.

Diverse rotazioni anche in difesa, dove tolto Pablo Marì, titolare, Ranieri e Pongracic dovrebbero lasciare spazio a Comuzzo e Viti.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.