Fiorentina, la probabile formazione contro il Rapid Vienna

Redazione 23 Ottobre 2025
La probabile formazione della Fiorentina contro il Rapid Vienna nella seconda giornata di League Phase di Conference League

In piena crisi di risultati e reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, la Fiorentina si prepara per la seconda giornata di League Phase di Conference League.

I viola non hanno ancora mai vinto in campionato in questa stagione, ma almeno in Europa hanno cominciato con il piede giusto.

Dopo i due successi nei preliminari, contro il Polissya, la squadra di Pioli ha battuto i cechi del Sigma Olomuc al Franchi nella prima giornata di League Phase.

La trasferta a Vienna presenterà probabilmente difficoltà maggiori, ma una vittoria sarebbe fondamentale per i viola, sia a livello di classifica sia per il morale.

La probabile formazione della Fiorentina

Pioli va verso la conferma del 3-5-2, ma cercherà di dare spazio anche a chi ha giocato meno. KeanFazzini, titolari a San Siro, potrebbero partire dalla panchina: al loro posto Dzeko e Piccoli.

Diverse rotazioni anche in difesa, dove tolto Pablo Marì, titolare, Ranieri e Pongracic dovrebbero lasciare spazio a ComuzzoViti.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli.