Fiorentina, la probabile formazione contro il Polissya

Redazione 28 Agosto 2025
Mandragora (Imago)
La probabile formazione della Fiorentina in vista della gara contro il Polissya, valida per i playoff di Conference League

La Fiorentina affronta una gara decisiva per il cammino in Conference League.

I viola ospitano il Polissya per il ritorno dei playoff dopo il 3-0 dell’andata, che ha visto segnare Kean, Gosens e Gudmundsson.

Per la partita del Franchi, non ci sarà proprio Kean, espulso all’andata per un fallo di reazione e sanzionato con due giornate di squalifica.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina.

Stefano Pioli, Fiorentina (imago)
La probabile formazione della Fiorentina

Pioli va verso il turnover in diversi reparti, a cominciare dalla porta, dove Martinelli è favorito su De Gea. In difesa ci saranno Ranieri, Mari e Viti. Dodò agirà sulla corsia di destra, Parisi su quella mancina. Richardson e Mandragora si piazzeranno al centro del campo. In attacco, a supporto di Dzeko, ci saranno Ndour e Fazzini.

FIORENTINA (3-4-2-1, la probabile formazione): Martinelli; Ranieri, Mari, Viti; Dodò, Richardson, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. All. Pioli

Dove vedere Fiorentina-Polissya

La gara tra la Fiorentina e il Polissya sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254, ma anche in chiaro su TV8. La sfida sarà visibile anche su NOW