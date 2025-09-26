Fiorentina, la probabile formazione per il Pisa

Le possibili scelte di Pioli per Pisa-Fiorentina

All’Arena Garibaldi si prepara ad andare in scena una sfida tutta toscana: l’attesissimo match tra il Pisa e la Fiorentina.

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 15.00 di domenica, 28 settembre.

I viola in questo avvio di campionato hanno raccolto appena 2 punti nelle prime 4, e sono reduci da due KO consecutivi rispettivamente contro Napoli e Como. Imperativo per Kean e compagni centrare il primo +3 del campionato e arrivare al meglio alla sfida di Conference League contro il Sigma Olomuc in programma giovedì 2 ottobre alle ore 21.00.

Di seguito, le possibili scelte di Pioli per Pisa-Fiorentina.

Fiorentina, le possibili scelte di Pioli per il Pisa

Per la sfida contro il Pisa, Pioli dovrebbe schierare la sua Fiorentina con un 3-5-2: tra i pali il solito De Gea, a dirigere una difesa composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

Dodo e Gosens nel ruolo di esterni a centrocampo, a sostegno di Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fazzini. In attacco possibile la coppia dal 1′ Gudmundsson-Kean.

La probabile formazione della Fiorentina per il Pisa

FIORENTINA (probabile formazione, 3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, N. Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Stefano Pioli.