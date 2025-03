Fiorentina, la probabile formazione contro il Panathinaikos

La probabile formazione scelta da Palladino per la partita di Conference League tra la Fiorentina e il Panathinaikos.

Dopo la sconfitta per 3-2 nella sfida di andata la Fiorentina si prepara ad affrontare di nuovo il Panathinaikos negli ottavi di finale di Conference League.

Per la formazione viola vincere e superare il turno sarà importantissimo: servirà una prestazione di livello, vietato sbagliare.

Palladino in conferenza stampa ha chiesto il supporto da parte di tutto il pubblico del Franchi, con i viola che vogliono ribaltare il risultato.

Andiamo alla scoperta delle ultime novità di formazione.

Fiorentina, la probabile formazione

Per la gara contro il Panathinaikos Raffaele Palladino dovrebbe schierare il solito 3-5-2. In porta ci sarà De Gea. Davanti a lui spazio al trio Comuzzo-Pongracic-Ranieri. Nel centrocampo a cinque, invece, in mezzo al campo giocheranno Fagioli, Cataldi e Mandragora con sulla fascia a destra Dodo e a sinistra Gosens. In avanti il duo offensivo sarà formato da Gudmudsson e Kean.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmudsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Fiorentina-Panathinaikos in tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Panathinaikos andrà in scena giovedì 13 marzo allo Stadio Franchi alle ore 21:00.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport 1, Sky Sport 254 e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NowTv.