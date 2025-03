Fiorentina, la probabile formazione per il Panathinaikos

Le probabili scelte di Raffaele Palladino per l’impegno della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos.

La Fiorentina torna in campo dopo la vittoria in Serie A per 1-0 contro il Lecce, firmata Gosens, e rimette l’attenzione sulla UEFA Conference League.

La squadra di Palladino ha chiuso la prima fase al terzo posto dietro a Chelsea e Vitoria Guimaraes, garantendosi così l’accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare dalla porta dei playoff.

Il primo ostacolo per la Fiorentina è il Panathinaikos. La squadra greca ha chiuso la prima fase al 13esimo posto e ha guadagnato l’accesso tra le migliori 16 della competizione battendo il Vikingur Reykjavik per 3-2.

Di seguito le probabili scelte di Raffaele Palladino per il match d’andata.

La probabile formazione della Fiorentina

Per il match d’andata degli ottavi di finale Palladino dovrebbe puntare su un 3-5-2 con Terracciano in porta, Moreno, Comuzzo e Ranieri in difesa. Sulle fasce dovrebbero agire Dodo e Gosens, mentre i tre centrocampisti dovrebbero essere Mandragora, Fagioli e Richardson. In avanti Palladino ritrova Moise Kean e Beltran ma deve rinunciare a Colpani, Adli e Folorunsho.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino

Dove vedere Panathinaikos-Fiorentina

Il match tra Panathinaikos e Fiorentina, valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League, è in programma allo Stadio Olimpico di Atene alle ore 18:45.

La sfida sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. La partita, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su NOW TV e Sky Go.