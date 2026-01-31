Le possibili scelte di Vanoli per la sfida contro il Napoli

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Como, la Fiorentina riparte dalla sfida esterna contro il Napoli.

Il club viola è alla ricerca di un successo che gli consentirebbe di uscire – almeno momentaneamente – dalla zona retrocessione. Attualmente a quota 17 punti, Brescianini e compagni sono reduci da due vittorie nelle ultime 5 partite in Serie A.

Calcio d’inizio alle ore 18.

Queste le possibili scelte di Vanoli per la sfida del Maradona.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Napoli

Per la gara del Maradona Vanoli si affiderà a De Gea. Difesa a 4 composta dalla coppia centrale Pongracic–Comuzzo; sugli esterni spazio a Dodò e Gosens. A centrocampo ci sarà Fagioli: davanti a lui la linea a 4 con Parisi, Fabbian, Brescianini e Gudmundsson. In attacco torna Kean.

FIORENTINA (4-1-4-1, probabile formazione): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming

La gara Napoli e Fiorentina, in programma sabato 31 gennaio alle ore 18, sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.