Fiorentina, la probabile formazione contro il Napoli

Redazione 11 Settembre 2025
Moise Kean (IMAGO)
La probabile formazione della Fiorentina di Stefano Pioli per la partita contro il Napoli, valida per la terza giornata di Serie A

Riparte la Serie A: le squadre sono pronte per la terza giornata, con la Fiorentina che affronterà il Napoli di Antonio Conte.

I viola vengono dai due pareggi contro Cagliari e Torino, perciò puntano a vincere la prima partita di questo campionato.

Gli azzurri sono invece primi in classifica insieme alla Juventus per la migliore differenza reti, dopo aver sconfitto Sassuolo e Cagliari.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Napoli

I viola dovrebbero confermare la linea difensiva a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo, invece, spazio a Dodò e Gosens sugli esterni, con Sohm, Fagioli e Mandragora in mezzo. Ballottaggio tra Sohm e Nicolussi Caviglia, e l’ex Juventus dovesse giocare come centrale, Fagioli verrebbe impiegato come mezzala. In avanti Kean potrebbe essere affiancato da Piccoli, che però è in dubbio: al suo posto può giocare anche Fazzini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli

Robin Gosens, calciatore Fiorentina

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e in streaming

Fiorentina-Napoli si giocherà sabato 13 settembre allo stadio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio previsto alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Sarà possibile vedere il match anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.