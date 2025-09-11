Fiorentina, la probabile formazione contro il Napoli

La probabile formazione della Fiorentina di Stefano Pioli per la partita contro il Napoli, valida per la terza giornata di Serie A

Riparte la Serie A: le squadre sono pronte per la terza giornata, con la Fiorentina che affronterà il Napoli di Antonio Conte.

I viola vengono dai due pareggi contro Cagliari e Torino, perciò puntano a vincere la prima partita di questo campionato.

Gli azzurri sono invece primi in classifica insieme alla Juventus per la migliore differenza reti, dopo aver sconfitto Sassuolo e Cagliari.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Napoli

I viola dovrebbero confermare la linea difensiva a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo, invece, spazio a Dodò e Gosens sugli esterni, con Sohm, Fagioli e Mandragora in mezzo. Ballottaggio tra Sohm e Nicolussi Caviglia, e l’ex Juventus dovesse giocare come centrale, Fagioli verrebbe impiegato come mezzala. In avanti Kean potrebbe essere affiancato da Piccoli, che però è in dubbio: al suo posto può giocare anche Fazzini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e in streaming

Fiorentina-Napoli si giocherà sabato 13 settembre allo stadio Franchi di Firenze, con fischio d’inizio previsto alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Sarà possibile vedere il match anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.