La probabile formazione della Fiorentina per la partita di campionato contro il Milan, gara valida per la 31esima giornata di Serie A

Per la Fiorentina di Raffaele Palladino si prospetta un finale di stagione importante. Con un’Europa in campionato ancora tutta da conquistare e una Conference League ancora tutta da giocare, la Viola si prepara a vivere una chiusura stagionale che potrebbe regalare davvero delle piacevoli sorprese.

In programma il 10 aprile resta infatti la gara d’andata contro l’NK Celje, valida per l’andata dei quarti di finale di Conference. Prima, però, i toscani sono attesi a San Siro per affrontare il Milan.

La sfida resta in programma per la serata del 5 aprile, col fischio d’inizio fissato per le 20:45.

Palladino non dovrebbe apportare particolari stravolgimenti alla sua formazione, tanto che sembrerebbe intenzionato a confermare l’11 che qualche giorno fa ha battuto l’Atalanta per 1-0. Di seguito, le possibili scelte della Fiorentina per la partita con il Milan.

Fiorentina, la probabile formazione per il Milan

Come detto, Palladino non dovrebbe stravolgere di molto la sua formazione, e dovrebbe schierarsi col 3-5-2 che poco meno di una settimana fa ha battuto l’Atalanta di Gasperini. Tra i pali De Gea, difeso da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. Col primo, è attivo un ballottaggio con Comuzzo, ma l’ex Lecce resta momentaneamente in vantaggio per giocare dall’inizio. A centrocampo Fagioli, Cataldi e Mandragora supporteranno le manovre laterali di Dodo e Parisi, mentre in attacco si va verso la conferma della coppia Gudmundsson-Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Dove vedere Firoentina-Milan

La partita Milan-Fiorentina, in programma sabato 5 aprile alle 20.45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky.