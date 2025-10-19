Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, la probabile formazione contro il Milan: Kean verso la titolarità

Redazione 19 Ottobre 2025
Moise Kean (IMAGO)
Le possibili scelte di Stefano Pioli per la gara della sua Fiorentina contro il Milan in programma alle 20:45

Milan-Fiorentina è il primo ritorno a San Siro da avversario di Stefano Pioli. L’attuale allenatore viola ha lasciato i rossoneri nell’estate 2024 dopo aver conquistato lo scudetto nella stagione 2021-2022.

Inizio complicato di stagione, invece, con la Fiorentina con solamente 3 punti raccolti nelle prime 6 giornate e con ancora 0 vittorie in campionato.

Prima della sosta gli uomini di Pioli sono usciti sconfitti contro la Roma di Gian Piero Gasperini in casa per 2-1, dopo il pareggio il weekend precedente contro il Pisa.

Per la gara contro il Milan Stefano Pioli dovrebbe confermare lo stesso 11 sceso in campo dal primo minuto in Fiorentina-Roma.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Milan

Pioli contro il Milan dovrebbe schierare la sua Fiorentina con il 3-4-2-1. In porta ci sarà De Gea con davanti il terzetto formato da Pongracic, Marì e Ranieri. Nel centrocampo a 4 a destra Dodo, a sinistra Gosens con al centro Nicolussi Caviglia e Mandragora. In attacco Fazzini e Gudmundsson agiranno dietro a Moise Kean, che dovrebbe partire dal primo nonostante il problema accusato nella sosta.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia,Mandragora, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Stefano Pioli

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina - credit: Federico Piovesan
Dove vedere Milan-Fiorentina

Il match tra Milan e Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre alle 20:45 a San Siro, verrà trasmessa in esclusiva da DAZN.