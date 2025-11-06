Fiorentina, la probabile formazione contro il Mainz

Le possibili scelte di Daniele Galloppa per la gara della Fiorentina contro il Mainz, valida come terza giornata di Conference League

Dopo la sconfitta contro il Lecce di Eusebio di Francesco 1-0 la Fiorentina vuole ripartire contro il Mainz in Conference League.

Nelle prime due giornate europee i viola hanno rimediato due vittorie: 2-0 contro il Sigma Olomouc e 3-0 contro il Rapid Vienna.

In campionato, invece, il club toscano è all’ultimo posto in classifica con 4 punti fatti nei primi 10 turni.

Per la gara di Conference League Daniele Galloppa, sulla panchina della Fiorentina ad interim in attesa del sostituto di Stefano Pioli, farà molto turnover rispetto all’ultima gara in Serie A.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Mainz

Galloppa schiererà la sua Fiorentina contro il Mainz con il 3-5-2. In porta ci sarà Martinelli con davanti il trio formato da Pongracic, Marì e Ranieri. A centrocampo sulla fascia destra Fortini, a sinistra Parisi e in mezzo spazio al terzetto Mandragora-Nicolussi Caviglia-Fagioli. In avanti il duo d’attacco sarà formato da Fazzini e Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Fazzini, Piccoli. Allenatore: Daniele Galloppa

Dove vedere Mainz-Fiorentina in streaming e TV

La gara tra Mainz e Fiorentina, in programma per giovedì 6 novembre alle 21:00 e valida come 3ª giornata della League Phase di Conference League, sarà visibile su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo.