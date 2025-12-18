Fiorentina, la probabile formazione contro il Losanna

Roberto Piccoli, Fiorentina (Imago)

Le probabili scelte di Paolo Vanoli in vista del match della sesta giornata di League Phase di Conference League tra Losanna e Fiorentina

Dopo la sconfitta contro il Verona nell’ultima giornata di Serie A, la Fiorentina di Paolo Vanoli e i suoi ragazzi cercano subito il riscatto in Conference League.

Match importante per la Viola in termini di qualificazione. Vincere potrebbe servire per evitare i playoff e passare direttamente alla fase ad eliminazione diretta.

A ospitare la squadra di Vanoli sarà il Losanna, 16° in classifica generale e con un solo punto in meno rispetto ai 9 conquistati da Kean e compagni.

Ecco dunque la probabile formazione della Fiorentina.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Losanna

Vanoli potrebbe portare diversi cambiamenti rispetto alla formazione messa in campo nell’ultimo match di campionato contro il Verona. In porta ballottaggio tra De Gea e Martinelli che potrebbe partire di nuovo titolare dopo l’esordio contro il Mainz. Confermata la difesa a 3 composta da Pongracic, Marì e Viti. A centrocampo arrivano le conferme di Fagioli e Mandragora ma anche degli esterni Dodô e Parisi. Richardson va averso una maglia da titolare. In attacco Vanoli dovrebbe affidarsi alla coppia Dzeko-Piccoli.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Viti; Dodô, Richardson, Fagioli, Mandragora, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina (Imago)

Dove vedere Losanna-Fiorentina in streaming e TV

La sfida tra Losanna e Fiorentina, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21 e valida come sesta e ultima giornata della League Phase di Conference League, sarà visibile su SkySport.

Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo.