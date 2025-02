Fiorentina, la probabile formazione contro il Lecce

Nicolò Zaniolo, Fiorentina (Imago)

Le possibili scelte di Palladino per la sfida contro i salentini

Bisogna ripartire subito, se non si vuole rovinare quanto di buono fatto fino a questo momento.

La macchina Fiorentina si è inceppata di nuovo, e sta facendo di tutto per riprendersi. La viola ha perso tre partite di fila, e deve tornare il prima possibile a fare punti se vuole evitare di scivolare in classifica.

Questa sera al Franchi arriva il Lecce, alla ricerca di punti salvezza, e tutto porta a pensare che non sarà una partita semplice.

Non è tempo di pensare alla Conference League, ecco perché Palladino ha intenzione di schierare i migliori giocatori a disposizione.

La probabile formazione della Fiorentina

Cambia molto l’allenatore ex Monza, rispetto alla squadra che ha perso contro il Verona. L’intenzione infatti è quella di tornare alla difesa a 3: in porta ci sarà il solito De Gea, con Comuzzo, Pablo Mari e Ranieri di fronte a sé. Sulle fasce confermati Dodo e Gosens, mentre a centrocampo ci saranno cambiamenti. Ndour è pronto a esordire dal 1′, con Cataldi e Mandragora, mentre Fagioli va verso la panchina. In attacco pesa ovviamente l’assenza di Kean: al suo posto giocherà Beltran, affiancato da Zaniolo.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran. All. Palladino

Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Lecce, in programma venerdì 28 febbraio alle ore 20.45 allo Stadio Franchi, sarà visibile su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.