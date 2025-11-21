Fiorentina, la probabile formazione contro la Juventus

La probabile formazione della Fiorentina per il match contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre all’Artemio Franchi alle 18:00

Terminata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a ritornare con la 12a giornata di Serie A.

La Fiorentina di Paolo Vanoli, che all’esordio dopo essere subentrato a Pioli ha pareggiato 2-2 a Marassi contro il Genoa, è al lavoro per preparare la partita contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00.

I viola arrivano al match contro i bianconeri — rivali storici — da ultimi in classifica e con ancora 0 vittorie in campionato.

Paolo Vanoli deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della partita: vediamo di seguito la probabile formazione.

La probabile formazione della Fiorentina

Il nuovo allenatore viola, nonostante un inizio di stagione difficile, sembra intenzionato a dare continuità, almeno per quel che riguarda il sistema di gioco. In porta De Gea è confermatissimo, così come Pongracic, Marì e Ranieri davanti a lui. Sulla destra dovrebbe giocare Dodo, mentre a sinistra Fortini dal momento che Gosens è ancora infortunato. Davanti alla difesa Nicolussi Caviglia è il favorito, con ai suoi lati Madragora e Sohm. Davanti Gudmundsson è il favorito per fare da spalla a Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pngracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Fiorentina e Juventus scenderanno in campo sabato 22 novembre presso l’Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile sul canale tv di DAZN e DAZN 1 e in streaming sull’app di DAZN.