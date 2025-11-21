Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, la probabile formazione contro la Juventus

Redazione 21 Novembre 2025
Moise Kean (IMAGO)

La probabile formazione della Fiorentina per il match contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre all’Artemio Franchi alle 18:00

Terminata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a ritornare con la 12a giornata di Serie A.

La Fiorentina di Paolo Vanoli, che all’esordio dopo essere subentrato a Pioli ha pareggiato 2-2 a Marassi contro il Genoa, è al lavoro per preparare la partita contro la Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00.

I viola arrivano al match contro i bianconeri — rivali storici — da ultimi in classifica e con ancora 0 vittorie in campionato.

Paolo Vanoli deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della partita: vediamo di seguito la probabile formazione.

La probabile formazione della Fiorentina

Il nuovo allenatore viola, nonostante un inizio di stagione difficile, sembra intenzionato a dare continuità, almeno per quel che riguarda il sistema di gioco. In porta De Gea è confermatissimo, così come PongracicMarìRanieri davanti a lui. Sulla destra dovrebbe giocare Dodo, mentre a sinistra Fortini dal momento che Gosens è ancora infortunato. Davanti alla difesa Nicolussi Caviglia è il favorito, con ai suoi lati Madragora Sohm. Davanti Gudmundsson è il favorito per fare da spalla a Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pngracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

Albert Gudmundsson (IMAGO)

Dove vedere la partita in TV e streaming

Fiorentina e Juventus scenderanno in campo sabato 22 novembre presso l’Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile sul canale tv di DAZN e DAZN 1 e in streaming sull’app di DAZN.

 