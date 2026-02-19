La probabile formazione della Fiorentina contro lo Jagiellonia nel match di andata dei playoff di UEFA Conference League

In piena lotta salvezza in campionato, la Fiorentina è pronta a scendere in campo nel playoff di UEFA Conference League per tentare l’accesso agli ottavi di finale.

La squadra di Vanoli sarà infatti impegnata contro lo Jagiellonia, squadra polacca che ha chiuso la League Phase al 17esimo posto, due posizioni dietro i viola.

Per questa sfida, in programma giovedì 19 febbraio alle 21:00, l’allenatore della Fiorentina ha scelto di lasciare a casa diversi titolari, in modo tale da preservarli in vista della prossima partita di Serie A. Non saranno infatti della partita Kean, Dodo, De Gea, Solomon e Gudmundsson.

Vediamo di seguito la probabile formazione della Fiorentina per il match contro lo Jagiellonia.

La probabile formazione della Fiorentina

Senza De Gea in porta giocherà Lezzerini, mentre la linea di difesa dovrebbe essere composta da Fortini, Comuzzo, Ranieri e Gosens. Qualche rotazione anche a centrocampo, dove Ndour, Mandragora e Fabbian potrebbero partire dal primo minuto, dando così un turno di riposo a Fagioli e Brescianini. Davanti, con Piccoli, sulle fasce sono pronti Harrison a destra e Fazzini a sinistra.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta TV e streaming

La sfida tra Jagiellonia e Fiorentina, in programma alle 21:00 alla Chorten Arena di Bialystok (Polonia), sarà visibile esclusivamente su Sky Sport.

Per quanto riguarda lo streaming sarà invece possibile seguire il match sia su Sky GO sia su NOW.