Fiorentina, la probabile formazione per la gara contro l’Inter

La probabile formazione di Stefano Pioli per la sua Fiorentina in vista della trasferta contro l’Inter, valida per la 9ª giornata di Serie A

A chiudere la nona giornata della Serie A ci sarà la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina.

Squadre che stanno vivendo due momenti ben distanti tra loro. I nerazzurri arrivano da un buon momento di forma nonostante l’ultima sconfitta subita contro il Napoli, che l’ha fatta scivolare al quarto posto in classifica a quindici punti.

I viola, invece, non hanno mai centrato i tre punti in questo campionato. Sono stati solo quattro, infatti, i punti conquistati dagli uomini di Pioli nelle prime otto giornate, tutti arrivati da pareggi.

Intanto, questa dovrebbe essere la probabile formazione della Fiorentina per la gara contro la formazione di Cristian Chivu.

La probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter

Dopo il pareggio in rimonta sul Bologna, la Fiorentina è ancora alla ricerca della prima vittoria del suo campionato. Pioli che dovrebbe proporre pochi cambi rispetto all’ultimo undici sceso in campo in Serie A. Confermati De Gea in porta, così come Pablo Marì e Ranieri con Comuzzo che dovrebbe giocare al posto di Pongracic. Sugli esterni ancora Dodò e Gosens, mentre a centrocampo potrebbero esserci le novità Sohm e Ndour assieme a Mandragora. In avanti confermata la coppia Gudmundsson-Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il match tra Inter e Fiorentina, valido per la nona giornata della Serie A, sarà trasmesso mercoledì 29 ottobre alle 20:45 in diretta tv su Sky Sport ma anche su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su SkyGo, Dazn e Now.