La probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter: le possibili scelte di Raffaele Palladino contro Simone Inzaghi.

Inter e Fiorentina si sfideranno ancora a distanza di pochi giorni. Dopo il ko dei nerazzurri nel recupero della quattordicesima giornata, i ragazzi di Inzaghi cercheranno il riscatto lunedì 10 febbraio alle 20:45.

Questa volta i viola saranno ospitati a San Siro per chiudere la ventiquattresima giornata di campionato.

I tre punti saranno fondamenti per entrambi i club. I padroni di casa continuano l’inseguimento del Napoli di Antonio Conte, capolista, mentre gli ospiti vogliono rimanere nelle prime quattro posizioni.

Ecco, di seguito, le possibili scelte di Palladino per il match.

Fiorentina, la probabile formazione contro l’Inter

Palladino per la sfida contro l’Inter recupererà i nuovi arrivati che giovedì 6 febbraio, per motivi regolamentari, non potevano giocare. I viola però dovranno fare a meno dello squalificato Comuzzo. Da verificare poi le condizioni di Adli e Gudmundsson. In porta viene confermato De Gea. La difesa a 4 vedrà Pongracic e Ranieri centrali affiancati da Dodò e Gosens esterni. A centrocampo si vedranno titolari Fagioli e Mandragora. A supporto di Kean ci saranno sulla destra Zaniolo, anche se in ballottaggio con Colpani, Beltran centrale e Folorusnho sulla sinistra.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folorusnho, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Inter-Fiorentina, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra Inter e Fiorentina, in programma lunedì 10 febbraio alle 20:45 a San Siro, sarà visibile in esclusiva su DAZN.