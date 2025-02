Fiorentina, la probabile formazione per il recupero contro l’Inter

La probabile formazione di Palladino per il recupero della 14ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter

Dopo essere stata tra le formazioni più attive in questa sessione di calciomercato, la Fiorentina scenderà di nuovo in campo contro l’Inter.

L’appuntamento è fissato a giovedì 6 febbraio alle 20:45. Si ripartirà dal minuto 17, momento in cui Edoardo Bove aveva accusato un malore lo scorso dicembre.

Gara che sarà valida per la 14ª giornata di Serie A e che ridisegnerà la classifica del nostro campionato.

Nel frattempo, queste le possibili scelte di Raffaele Palladino per la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi.

La probabile formazione della Fiorentina contro l’Inter

“Abbiamo gli uomini contati, saremo in 14“, ha dichiarato Palladino prima della gara di recupero contro l’Inter. L’allenatore avrà dunque poche scelte da fare nell’undici iniziale, che dovrebbe vedere il 4-4-1-1 con De Gea in porta e la difesa composta da Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo spazio a Dodò, Richardson, Mandragora e Beltran mentre in avanti dovrebbero esserci Gudmundssone Kean.

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Beltran; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere Fiorentina in TV e in streaming

L’incontro sarà visibile sull’app di Dazn e, per gli abbonati a Sky Sport, ci sarà la possibilità di seguire la gara a “Zona Dazn” al canale 214 dell’emittente satellitare.