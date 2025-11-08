Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, la probabile formazione contro il Genoa

Redazione 8 Novembre 2025
Moise Kean, attaccante della Fiorentina (IMAGO)
Le probabili scelte di Paolo Vanoli per la sfida contro il Genoa, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

La Fiorentina vuole ripartire dopo la sconfitta in UEFA Conference, il brutto periodo in campionato e l’esonero di Stefano Pioli.

Per farlo, il club viola ha scelto Paolo Vanoli per svoltare una stagione iniziata con il piede sbagliato.

Tra dubbi, infortunati e rotazioni andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’11 iniziale della Fiorentina.

Di seguito le probabili scelte di formazione.

La probabile formazione

Vanoli dovrebbe confermare la difesa a 3 almeno per questa partita. In mezzo al campo Fagioli, Fazzini e Ndour si candidano per una maglia da titolare.

FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Paolo Vanoli (PHOTO CREDITS: Andrea Rosito)
Dove vederla in tv

La sfida tra Genoa e Fiorentina, valida per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 novembre 2025 allo stadio Luigi Ferraris.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN.