Fiorentina, la probabile formazione contro il Genoa
Le probabili scelte di Paolo Vanoli per la sfida contro il Genoa, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.
La Fiorentina vuole ripartire dopo la sconfitta in UEFA Conference, il brutto periodo in campionato e l’esonero di Stefano Pioli.
Per farlo, il club viola ha scelto Paolo Vanoli per svoltare una stagione iniziata con il piede sbagliato.
Tra dubbi, infortunati e rotazioni andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’11 iniziale della Fiorentina.
Di seguito le probabili scelte di formazione.
La probabile formazione
Vanoli dovrebbe confermare la difesa a 3 almeno per questa partita. In mezzo al campo Fagioli, Fazzini e Ndour si candidano per una maglia da titolare.
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean
Dove vederla in tv
La sfida tra Genoa e Fiorentina, valida per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 15:00 di domenica 8 novembre 2025 allo stadio Luigi Ferraris.
Il match sarà visibile in diretta su DAZN.