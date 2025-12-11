Le possibili scelte di Vanoli per la sfida europea

Ancora a secco di vittorie in campionato, la Fiorentina vuole ritrovare il successo anche in Conference League che manca da due giornate. Attualmente al 17esimo posto della League Phase, il club viola ospiterà al Franchi la Dinamo Kiev.

Calcio d’inizio alle ore 18:45.

Ma come scendere in campo la squadra di Vanoli?

Queste le possibili scelte per la sfida europea.

Fiorentina, la probabile formazione contro la Dinamo Kiev

Per la sfida del Franchi Vanoli si affiderà al 3-5-2. In porta ci sarà De Gea; difesa a 3 con Pongracic, Comuzzo, Viti. A centrocampo spazio per Mandragora, Nicolussi Caviglia e Ndour. Sugli esterni pronti Dodô e Fortini. Coppia d’attacco formata da Kean e Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2, probabile formazione): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in diretta tv e streaming

La gara tra Fiorentina e Dinamo Kiev, match di Conference League in programma giovedì 11 dicembre alle ore 19.15, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. E in streaming su NOW.