Fiorentina, la probabile formazione contro il Como

Le probabili scelte di Paolo Vanoli per la sfida contro il Como, valida per la venticinquesima giornata di Serie A.

La Fiorentina sfida il Como per proseguire il suo percorso verso la salvezza. Un match complicato per la squadra di Vanoli, contro una delle sorprese del campionato e in un grande stato di forma.

La formazione di Fabregas, infatti, è reduce dalla vittoria ai tiri di rigore contro il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia. Un successo che proietta così il Como in semifinale, dove sfiderà l’Inter.

Tra infortunati, rotazioni e squalificati, andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’undici di partenza della Fiorentina.

Di seguito le probabili scelte di Vanoli.

Fiorentina, la probabile formazione per il Como

Vanoli dovrebbe ritrovare dal 1′ Gosens sulla fascia sinistra. Gudmundsson resta in forte dubbio a causa del trauma distorsivo, motivo per cui si va verso la titolarità di Harrison che dovrebbe avere la meglio su Parisi. In mezzo al campo Fagioli e Brescianini dovrebbero trovare spazio dal 1′.

FIORENTINA (4-3-3, probabile formazione): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Harrison. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vederla in tv

Il match tra Fiorentina e Como è valido per la venticinquesima giornata di Serie A ed è in programma alle ore 15:00 di sabato 14 febbraio 2026 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.