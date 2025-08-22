Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, la probabile formazione contro il Cagliari

Redazione 22 Agosto 2025
L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean
Fiorentina, Kean (IMAGO)

La probabile formazione della Fiorentina per la gara in trasferta contro il Cagliari, valida per la prima giornata di Serie A

Il campionato è sempre più vicino al suo inizio. Anche la Fiorentina si prepara all’esordio in Serie A: i viola affronteranno il Cagliari in trasferta domenica 24 agosto.

La squadra di Pioli ha già giocato la sua prima partita ufficiale, vincendo 3-0 contro il Polyssia nel turno preliminare d’andata di Conference League.

I viola si sono rinforzati sul mercato con diversi acquisti, tra cui Fazzini, Dzeko e Viti.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina.

La probabile formazione della Fiorentina

Pioli va verso la conferma della difesa a tre, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea in porta. Nel centrocampo a quattro spazio per Dodò e Gosens sugli esterni, con Fagioli e Sohm centrali. In attacco Gudmundsson dovrebbe agire alle spalle di Kean e Dzeko.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli

Stefano Pioli (IMAGO)
Stefano Pioli (IMAGO)

Dove vedere la partita in tv o in streaming

Cagliari-Fiorentina si giocherà domenica 24 agosto allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, e anche in streaming sull’applicazione di DAZN.