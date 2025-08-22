Fiorentina, la probabile formazione contro il Cagliari

La probabile formazione della Fiorentina per la gara in trasferta contro il Cagliari, valida per la prima giornata di Serie A

Il campionato è sempre più vicino al suo inizio. Anche la Fiorentina si prepara all’esordio in Serie A: i viola affronteranno il Cagliari in trasferta domenica 24 agosto.

La squadra di Pioli ha già giocato la sua prima partita ufficiale, vincendo 3-0 contro il Polyssia nel turno preliminare d’andata di Conference League.

I viola si sono rinforzati sul mercato con diversi acquisti, tra cui Fazzini, Dzeko e Viti.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina.

Pioli va verso la conferma della difesa a tre, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea in porta. Nel centrocampo a quattro spazio per Dodò e Gosens sugli esterni, con Fagioli e Sohm centrali. In attacco Gudmundsson dovrebbe agire alle spalle di Kean e Dzeko.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in tv o in streaming

Cagliari-Fiorentina si giocherà domenica 24 agosto allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, e anche in streaming sull’applicazione di DAZN.