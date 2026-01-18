La probabile formazione schierata da Vanoli per la sfida della 21esima giornata contro il Bologna.

Prosegue la 21esima giornata di campionato con la sfida delle 15 tra Bologna e Fiorentina. Una partita importante nel ricordo di Rocco Commisso, scomparso nella giornata di ieri, sabato 17 gennaio.

La partita si svolgerà regolarmente per onorare la sua memoria e perché è ciò che avrebbe voluto proprio il presidente.

Oltre il minuto di silenzio in tutti gli stadi, i viola scenderanno in campo anche con il lutto al braccio.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Vanoli.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Bologna

Vanoli per la sfida contro il Bologna dovrà fare a meno di Kean, che non ha recuperato dai problemi alla caviglia. Si andrà verso un 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà De Gea accompagnato dalla difesa a 4: Pongracic e Comuzzo centrali con Dodò e Gosens esterni. Subito davanti a supporto ci sarà Fagioli. Punto di riferimento in attacco sarà Piccoli supportato da Parisi, Ndour, Mandragora e Gudmundsson.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv e streaming

La sfida tra Bologna e Fiorentina, in programma domenica 18 gennaio alle 15:00, sarà visibile in tv sull’app di DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.