La probabile formazione e le possibili scelte di Stefano Pioli per il match tra Fiorentina e Bologna, valido per l’ottava giornata di Serie A

La Fiorentina si prepara a tornare in campo per l’ottava giornata di Serie A, e affronta il Bologna al “Franchi“.

I viola vengono dal successo per 3-0 in Conference League con il Rapid Vienna, arrivato grazie ai gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson.

In campionato, invece, i viola cercano ancora la prima vittoria stagionale per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La Fiorentina, infatti, è a quota 3 punti insieme al Genoa, e le due squadre sono ultime a pari merito.

Di seguito la probabile formazione degli uomini di Pioli contro il Bologna.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Bologna

Per il prossimo match Pioli conferma De Gea tra i pali, con la linea a tre composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. A centrocampo, invece, può tornare Gosens dopo l’assenza in Conference League, mentre a destra si rivede Dodò dal primo minuto. In mezzo Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fazzini vanno verso la titolarità, e in attacco Pioli può puntare sulla coppia Gudmundsson-Kean.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

Dove vedere Fiorentina-Bologna

Il match tra Fiorentina e Bologna è in programma domenica 26 ottobre alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà possibile vedere il match in streaming sull’app DAZN, oppure su Sky Go o NOW.