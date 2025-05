Fiorentina, la probabile formazione contro il Bologna

La probabile formazione studiata da Raffaele Palladino per Fiorentina-Bologna, match valido per la 37ª giornata di Serie A

Tra i nove incontri in programma nella serata di domenica 18 maggio alle ore 20:45 rientra la sfida tra i viola e i rossoblù, entrambe formazioni in corsa per una qualificazione europea.

Attuale nona in classifica a 59 punti, la squadra di Palladino arriva all’ultima partita casalinga della stagione dopo la sconfitta per 2-1 di Venezia. Gosens e compagni non hanno più il destino nelle proprie mani perché devono ottenere sei punti su sei e sperare in risultati negativi delle squadre che la precedono per accedere almeno alla prossima edizione della Conference League.

Dall’altra parte, i ragazzi di Italiano sono reduci dal trionfo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Il successo di mercoledì ha garantito la qualificazione in Europa League, ciononostante l’aritmetica non esclude ancora una possibilità di Champions. Settimi a 62 punti, anche per loro servirà una combinazione di risultati per sperare nel quarto posto.

La probabile formazione della Fiorentina dimostra come Raffaele Palladino debba studiare qualche mossa alternativa per affrontare il Bologna.

La probabile formazione della Fiorentina contro il Bologna

Sono tre gli squalificati della viola: Beltran, Folorunsho e Zaniolo. Alla lista degli indisponibili dovrebbero aggiungersi Cataldi e – probabilmente – Kean, non al meglio. Viste queste assenze, l’undici titolare sarà rimaneggiato. Guadagnano chance Ndour e Richardson, pronti ad agire rispettivamente da punta e mezzala sinistra. In difesa e a centrocampo Palladino potrà contare sui titolari, ma cambiando l’assetto difensivo da una linea a 3 a una a 4.

FIORENTINA (4-5-1): de Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri, Parisi; Dodô, Fagioli, Mandragora, Richardson, Gosens; Ndour. Allenatore: Raffaele Palladino

Nicolò Fagioli, Fiorentina (Imago)

Dove vedere Fiorentina-Bologna in TV e in streaming

Il match tra Fiorentina e Bologna valevole per la 37ª giornata di Serie A andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 18 maggio alle ore 20:45.

L’incontro sarà trasmetto in co-esclusiva sia da DAZN che da Sky Sport. Nel primo caso, sia nella piattaforma streaming in TV che nei dispositivi mobili. Per quanto il secondo, gli abbonati potranno vedere la partita al canale Sky Sport 252 o in streaming su Sky Go o NOW.