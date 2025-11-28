Fiorentina, la probabile formazione contro l’Atalanta

Le probabili scelte di Paolo Vanoli in vista del match di Bergamo della Fiorentina contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

I pareggi contro Genoa e Juventus sembravano avvicinare la Fiorentina a una possibile svolta della stagione, in realtà per la squadra di Vanoli il momento complicato non è ancora superato.

Ecco quindi una nuova sfida all’orizzonte dopo la sconfitta contro l’AEK Atene, questa volta contro l’Atalanta che ha ritrovato la vittoria in UEFA Champions League in Germania.

La Fiorentina è attualmente all’ultimo posto in classifica a pari merito con il Verona, a quota 6 punti.

Di seguito le probabili scelte di Vanoli.

La probabile formazione della Fiorentina

Vanoli deve fare a meno di Gosens e Dodò, che dovrebbero tornare a disposizione per la sfida contro il Sassuolo. In difesa dovrebbe tornare Marì. Sulla corsia destra doppia opzione: Fortini o Kouadio. In attacco c’è Gudmundsson

FIORENTINA (3-5-2, probabile formazione): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Kouadio, Mandragora, Fagioli, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vederla in tv

Il match tra Atalanta e Fiorentina, valido per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18 di domenica 30 novembre 2025 alla New Balance Arena di Bergamo.

La gara sarà visibile diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW TV.