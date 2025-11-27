Fiorentina, la probabile formazione contro l’AEK Atene

La probabile formazione della Fiorentina di Paolo Vanoli per la gara di Conference League contro l’AEK Atene

Da quando la Fiorentina ha cambiato allenatore, sono arrivati due pareggi in campionato contro Genoa e Fiorentina.

Per questo Paolo Vanoli andrà alla ricerca della sua prima vittoria sulla panchina viola contro l’AEK Atene, gara casalinga valida per la quarta giornata del super girone di Conference League.

Competizione che vede De Gea e compagni occupare l’ottava posizione con 6 punti in 3 partite dopo la sconfitta subita contro il Mainz 05.

Di seguito la probabile formazione che potrebbe scendere in campo per la sfida europea allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La probabile formazione della Fiorentina per l’AEK Atene

Vanoli dovrebbe cambiare diverse pedine rispetto all’undici sceso in campo contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. In porta confermato De Gea, così come Pablo Marì in difesa affiancato da Comuzzo e Viti. Al posto di Dodô, infortunato, dovrebbe esserci Fortini con Parisi pronto ad agire sull’altro esterno, In mezzo al campo ancora Mandragora, con Nicolussi Caviglia e Ndour al suo fianco. In avanti confermato Gudmundsson, che dovrebbe far coppia con Edin Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Fiorentina e AEK Atene, in programma per giovedì 27 novembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di SkyGo e su Now.