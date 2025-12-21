Fiorentina, prima vittoria in Serie A: contro l’Udinese finisce 5-1

Dopo 15 partite, la Fiorentina ha vinto la sua prima partita in Serie A: battuta l’Udinese al Franchi per 5-1

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha trovato la prima vittoria in Serie A in questa stagione: contro l’Udinese al Franchi finisce 5-1.

La partita è stata indirizzata dopo soli 7 minuti dall’espulsione di Okoye. Il portiere dell’Udinese ha di fatto parato un tiro di Kean fuori dal limite dell’area di rigore, lasciando così il campo e i suoi in 10 vs 11 praticamente dal fischio d’inizio.

I viola sono passati in vantaggio al 21′ grazie a un bel tiro da fuori di Rolando Mandragora, a cui ha fatto seguito quello di Gudmundsson. In chiusura di tempo Ndour ha trovato il 3-0 con un colpo di testa dal centro dell’area.

Il secondo tempo è stato invece tutto di Moise Kean. Prima il tap-in dopo la respinta di Sava; poi la rete realizzata con l’attacco alla profondità sul lungo lancio di Dodo. Tra i due gol del centravanti italiano spazio anche per la rete degli ospiti con Solet.

De Gea capitano e primo successo

La partita si è aperta con due sorprese. David De Gea, che rispetto alla scorsa stagione sta vivendo una forte involuzione, è sceso in campo con la fascia da capitano al posto di Ranieri. Novità anche per quel che riguarda il modulo: l’allenatore dei viola ha schierato i suoi col 4-4-2, a differenza del 3-5-2 utilizzato solitamente

Grazie a questa vittoria, la squadra di Vanoli sale a 9 punti, 5 in meno del Parma diciassettesimo. Dopo la sconfitta in Conference League, che ha costretto i viola ai playoff, la squadra di Vanoli era chiamata a una reazione. Contro l’Udinese hanno convinto quasi tutti i singoli, compresi Gudmundsson, Fagioli e Parisi: alcuni dei giocatori più in difficoltà in questi primi mesi.