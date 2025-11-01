Daniele Pradè – IMAGO

La Fiorentina saluta a sorpresa Daniele Pradè: il comunicato ufficiale del club

Daniele Pradè saluta la Fiorentina. Dopo 6 anni insieme, sommati ai 4 del primo ciclo, il direttore sportivo romano ha lasciato in maniera consensuale il club viola. Decisiva la partenza negativa in questo campionato, che ha portato anche Stefano Pioli a essere messo prima in discussione e poi confermato.

Lo stesso Pradè al termine della sfida persa contro il Milan due settimane fa aveva difeso l’allenatore dichiarando: “Se c’è una persona che deve dimettersi, quella sono io“.

Detto, fatto: l’ormai ex dirigente della viola ha fatto un passo indietro con l’obiettivo di dare un segnale forte alla squadra e di responsabilizzare tutti in questo momento delicato.

Passo indietro che è arrivato non prima di aver parlato alla squadra al Viola Park. Dopo il confronto e la decisione comunicata a voce, i giocatori si sono diretto verso l’ufficio di Pradè per ringraziarlo e salutarlo.

Il comunicato ufficiale

“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

“A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.