Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida valida per il ritorno dei preliminari di UEFA Conference League.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. Allenatore: Pioli

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Mykhailichenko; Talles Costa, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore: Rotan

Dove vedere Fiorentina-Polissya

La gara tra la Fiorentina e il Polissya sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 254, ma anche in chiaro su TV8. La sfida sarà visibile anche su NOW.