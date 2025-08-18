Fiorentina, la lista per i playoff di Conference League
La lista diramata da Stefano Pioli per i playoff di Conference League
In attesa di esordire in campionato contro il Cagliari, la Fiorentina si prepara al primo vero impegno ufficiale della propria stagione.
Giovedì 21 agosto la viola darà infatti il via al proprio percorso europeo, affrontando il Polissya Zhytomyr nell’andata dei playoff di Conference League.
Sfida solo apparentemente semplice per i toscani, che non devono però sottovalutare l’impegno per molteplici motivi.
A pochi giorni dal match che si giocherà in Slovacchia, la Fiorentina ha presentato all’UEFA la lista ufficiale diramata da Pioli per le due partite.
La lista della Fiorentina per i playoff di Conference League
Lista A: Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Mari, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti;
Lista B: Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli.