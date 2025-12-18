Terminata la League Phase, si è delineato il cammino della Fiorentina in Conference League: dovrà affrontare i play off

Con 3 sconfitte e 3 vittorie in 6 partite, la Fiorentina ha chiuso al 15° posto il girone della Conference League.

L’ultimo stop è arrivato fuori casa contro il Losanna, che ha avuto la meglio sui viola con il risultato di 1-0.

Saranno dunque play off per la squadra allenata da Vanoli, che dovrà affrontare una tra Jagiellonia od Omonia Nicosia.

Questo perché i viola, secondo il regolamento della competizione, sfideranno o la 17ª o la 18ª del tabellone risultato al termine della League Phase.

Conference, Fiorentina ai play off ma non solo

Strasburgo (16 punti), Rakow (14 punti), AEK Atene (13 punti), Sparta Praga (13 punti), Rayo Vallecano (13 punti), Shakhtar Donetsk (13 punti), Mainz (13 punti) e AEK Larnaca (12 punti) si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale. Ai playoff accedono sedici squadre divise in due fasce. Come teste di serie ci sono: Losanna, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina e Rijeka. Queste otto formazioni affronteranno altrettante squadre non teste di serie: Jagiellonia, Omonia, Noah, Drita, KUPS Kuopio, Shkendija, Zrinjski e Sigma Olomouc. Il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti si terrà il 16 gennaio 2026, e le teste di serie avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa.

Sono state invece eliminate dalla competizione tutte le squadre dalla 25ª alla 36ª posizione: Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo Kiev, Legia Varsavia, Slovan Bratislava, Breidablik, Shamrock Rovers, Häcken, Hamrun Spartans, Shelbourne, Aberdeen e Rapid Vienna. Queste dodici formazioni chiudono qui la loro avventura europea senza accedere alla fase a eliminazione diretta.